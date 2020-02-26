Президент Ирана не видит необходимости в карантине из-за коронавируса

Фото: Хасан Рухани (facebook.com/MIDRussia)

Рухани призвал не вестись на "слухи" о коронавирусе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что не видит необходимости во введении карантина в городах, где зафиксированы вспышки коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранскую государственную газету в Twitter.

По словам Рухани, сейчас нет необходимости принимать решения о введении карантина в пораженных коронавирусом городах, а население Ирана не должно вестись на "слухи" о болезни, которые якобы распространяют Соединенные Штаты Америки.

"Коронавирус не должен превращаться в оружие для наших врагов, чтобы остановить работу и производство в нашей стране", - сказал Рухани на заседании правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что количество умерших от коронавируса в Иране возросло до 19 человек. Сегодня иранские власти подтвердили еще 4 смертельных случая, связанных с коронавирусом COVID-2019. За последние сутки были зарегистрированы 44 новых случая заражения.

Также РБК-Украина писало, в Иране коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения и депутат иранского парламента. У обоих тест на коронавирус дал положительные результаты.

Кроме того, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Иран может скрывать от мира крайне важную информацию о распространении коронавируса в стране. Помпео добавил, что Иран по количеству смертельных случаев от коронавируса - на втором месте после Китая.