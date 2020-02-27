Екс-посол Ірану у Ватикані помер від коронавірусу

Ірані через спалах коронавірусу помер колишній посол Тегерана у Ватикані Хаді Хосроушахи. Про це повідомляє агентство IRNA.

Повідомляється, що 26 лютого 81-річний Хосроушахи був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день Хосроушахи помер.

Раніше РБК-Україна писало, що віце-президент Ірану у справах жінок і сім'ї Масуме Ебтекар виявилася в числі заражених коронавірусом. Ебтекар госпіталізована, їй надається медична допомога.

Також повідомлялося, що в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я, депутат парламенту. В обох тест на коронавірус дав позитивні результати.

Відзначимо, що кількість жертв в результаті зараження коронавірусом в Ірані перевищила 20 осіб. Загалом коронавірусом в країні інфікувалася вже 141 людина.

При цьому президент Ірану Хасан Рухани не бачить необхідності у введення карантину в містах, де зафіксовано зараження коронавірусом. Рухани закликав жителів Ірану не вестися на "чутки" про коронавирусе, які нібито поширює Вашингтон, щоб завдати шкоди Тегерану.