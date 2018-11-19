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Трамп доверяет мнению и. о. генпрокурора США по расследованию вмешательства РФ в выборы

Новости » Политика    19.11.2018 - 02:20
Трамп доверяет мнению и. о. генпрокурора США по расследованию вмешательства РФ в выборы
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США не будет вмешиваться, если Уитакер решит свернуть расследование по российскому делу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не намерен препятствовать исполняющему обязанности генпрокурора Мэттью Уитакеру, если он решит свернуть расследование вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News, передает РБК-Украина.

"Решение за ним. Я думаю, что он политически проницательный. Он очень умный", - похвалил Уитакера американский президент.

В ответ на вопрос, будет ли он отменять решение Уитакера, если тот решит ограничить расследование, Трамп ответил, что вмешиваться не будет.

Напомним, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что его партия внесет в Конгресс законопроект, который защитит расследование о вмешательстве Российской Федерации в выборы 2016 года и возможном сговор Москвы с представителями кампании президента США Дональда Трампа.

Демократы намерены принять меры, если исполняющий обязанности министра юстиции Мэтью Уитакер не откажется от контроля за расследованием, которое он ранее критиковал.

Шумер считает, что если Уитакер останется, то создаст конституционный кризис, поскольку будет тормозить работу Мюллера или уволит его.

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