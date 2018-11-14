РФ отказалась отвечать на иск о вмешательстве в выборы США

Фото: Анатолий Антонов (GettyImages)

В частности, Минюст РФ привел правовые аргументы о неподсудности дела судам США

Министерство юстиции России и посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявили об отказе участвовать в судебном разбирательстве по иску Национального комитета Демократической партии США о вмешательстве Кремля в выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности, российский посол и Минюст РФ направили в суд Манхэттена свои возражения против рассмотрения по иску американской Демократической партии к российскому правительству и Главному управлению Генштаба.

Так, демократы обвиняют Россию во вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года в пользу республиканца Дональда Трампа путем организации взлома их компьютерной системы и обнародования электронной переписки.

В частности, Антонов заявил о нарушении иммунитета РФ, а Минюст привел правовые аргументы о неподсудности дела судам США.

Сообщается, что судья Окружного суда в Манхэттене Джон Кетл приобщил к материалам дела Нацкомитета Демократической партии против РФ "письма посла РФ в США Анатолия Антонова и российского Минюста". Отметим, что ранее суд обязал ответчиков представить свои возражения по делу до 7 декабря.

Добавим также, что в апреле Нацкомитет обвинил правительство России, интернет-ресурс Wikileaks и избирательный штаб Трампа в сговоре для оказания влияния на результаты президентских выборов 2016 года. Демократы требуют, чтобы ответчики признали намерения проникнуть в компьютерную сеть партии и распространить похищенную оттуда информацию. По мнению истцов, хакерские атаки помешали демократам общаться с избирателями и собирать пожертвования.

Напомним, в октябре комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера анонсировала, что после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 года предоставит основные выводы по своему расследованию о вмешательстве РФ в выборы США. Трамп же заявил, что его администрация ответит на вопросы спецпрокурора Мюллера.

Как писало РБК-Украина, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что его партия планирует внести в Конгресс законопроект, который бы защитил расследование о вмешательстве России в выборы 2016 года и возможном сговоре Москвы с представителями кампании президента США Трампа.