В США назвали сроки завершения следствия по вмешательству РФ в выборы

Фото: сенатор Ричард Берр (flickr.com)

Следствие по вмешательству РФ в выборы продлится еще полгода

Следствие по делу о вмешательстве Российской Федерации в американские выборы завершится через полгода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора Ричарда Берра, который возглавляет комитет по разведке, агентству Bloomberg.

По словам Берра, комиссия сената США, которая расследует вмешательство России в выборы, будет работать еще как минимум полгода. Ранее данного срока комиссия не сможет представить итоговый доклад. Он также отметил, что на сегодня продолжаются допросы свидетелей, и выразил сомнение в том, что следствию удастся привлечь к общественным слушаниям таких ключевых фигур, таких как Дональд Трамп-младший.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.

В середине ноября у президента Украины Петра Порошенко заявили, что РФ вмешивается в президентские выборы в Украине еще до их начала. Это заявление стало ответом на слова президента России Владимира Путина о готовности работать с любыми новыми властями Украины.