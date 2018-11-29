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Екс-адвокат Трампа зізнався в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори

Новини » Політика    29.11.2018 - 17:26
Екс-адвокат Трампа зізнався в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори
Фото: Майкл Коен (GettyImages)

Коен зізнався, що збрехав під час виступу на слуханнях у 2017 році в Комітеті Сенату США

Колишній особистий адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коен у четвер, 29 листопада, прибув до суду Манхеттена, щоб визнати провину в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори президента США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на New York Times.

Коен зізнався, що збрехав під час виступу на слуханнях у 2017 році в Комітеті Сенату США з розвідки про плани будівництва Trump Tower в Москві.

У листопаді повідомлялося, що комісія сенату США, яка розслідує втручання Росії у вибори, буде працювати ще як мінімум півроку. На сьогодні тривають допити свідків, слідству вдасться залучити до громадських слухань таких ключових фігур, таких як Дональд Трамп-молодший.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не буде зустрічатися з спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час виборів.

Зазначимо, РФ відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США. Російський посол і Мін'юст РФ направили в суд Манхеттена свої заперечення проти розгляду за позовом американської Демократичної партії до російського уряду і Головного управління Генштабу.

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