Экономическое сотрудничество между ЕС и Россией необходимо восстановить, - Сийярто

Фото: Петер Сийярто (nkfih.gov.hu)

Глава МИД Венгрии отметил, что лидеры Европейского Союза ранее поддерживали создание зоны свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока"

Экономическое сотрудничество между Евросоюзом и Россией необходимо полностью восстановить. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Он отметил, что лидеры Европейского Союза ранее поддерживали создание зоны свободной торговли "от Лиссабона до Владивостока".

"Однако мы должны признать, что мы далеки от достижения этого сегодня. Экономические и торговые отношения между Россией и Европой сейчас движутся в чрезвычайно плохом направлении. Следует признать, что существует значительное российско-европейское экономическое сотрудничество, но оно базируется на двойных стандартах, поскольку под поверхностью компании из западноевропейских стран заключают крупные сделки с российскими предприятиями", - сказал он.

Отметим, ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что в конце 2018 года санкции в отношении Российской Федерации будут продлены.

Напомним также, что представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер заявлял, что Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.