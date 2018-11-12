Економічне співробітництво між ЄС і Росією необхідно відновити, - Сійярто

Фото: Петер Сійярто (nkfih.gov.hu)

Глава МЗС Угорщини відзначив, що лідери Європейського Союзу раніше підтримували створення зони вільної торгівлі "від Лісабона до Владивостока"

Економічне співробітництво між Євросоюзом і Росією необхідно повністю відновити. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу уряду.

Він зазначив, що лідери Європейського Союзу раніше підтримували створення зони вільної торгівлі "від Лісабона до Владивостока".

"Однак ми повинні визнати, що ми далекі від досягнення цього сьогодні. Економічні і торговельні відносини між Росією і Європою зараз рухаються в надзвичайно поганому напрямку. Слід визнати, що існує значна російсько-європейське економічне співробітництво, але воно базується на подвійних стандартах, оскільки під поверхнею компанії з західноєвропейських країн укладають великі угоди з російськими підприємствами", - сказав він.

Зазначимо, раніше посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер заявив, що в кінці 2018 року санкції щодо Російської Федерації будуть продовжені.

Нагадаємо також, що представник Держдепартаменту США Девід Тесслер заявляв, що Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку представляє Кремль, тільки зростає.