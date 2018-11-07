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Госдеп призывает Евросоюз не ослаблять санкции против России

Новости » Политика    07.11.2018 - 01:53
Фото: Госдепартамент (U. S. Department of State)
Фото: Госдепартамент (U. S. Department of State)

В США считают, что успех антироссийских санкций зависит от тесного сотрудничества с Европой

Европейский союз не должен ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет. Об этом заявил в Брюсселе представитель Госдепартамента США Дэвид Тесслер, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В США считают, что страны Евросоюза должны поддерживать жесткие санкции против России из-за аннексии Крыма и кризис в Украине, несмотря на итальянское правительство, которое подталкивает ЕС к ослаблению давления на РФ.

Тесслер заявил, что успех антироссийских санкций зависит от тесного сотрудничества с Европой в этом вопросе, он также сообщил, что США рассматривают новые санкции против РФ в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Наши санкции должны оставаться мощными, пока мы не увидим изменений в поведении России, которых мы все ждем. Мы не верим в любое ослабление санкций до полного изменения поведения, полного выполнения российских обязательств", - сказал он.

Тесслер также добавил, что от России исходит реальная опасность, "с которой мы боремся".

Напомним, Госдепартамент США готовит новые санкции против России, поскольку не может убедиться в том, что Россия придерживается международного законодательства о химическом оружии после отравления в Солсбери (Великобритания).

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