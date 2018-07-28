Орбан назвал примитивной политику ЕС в отношении РФ

Новости Политика 28.07.2018 - 18:16
Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eppofficial)
Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Он уверен, что Запад должен понять, что Россия продолжит формировать буферные зоны вокруг себя

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, о примитивной политики ЕС в отношении Росии. Об этом он заявил, выступая в университете в Румынии, сообщает агентство Agepress.

По его словам, действительно есть государства-члены, которые чувствуют угрозу со стороны РФ и испытывают потребность в укреплении восточного фланга НАТО.

"Но большинство стран не чувствуют этой угрозы, ни Словакия, ни Чехия, ни мы не видим причин видеть угрозу. Мы должны получать выгоду от развития двусторонних отношений с РФ вместо примитивной политики" - заявил премьер Венгрии.

Он уверен, что Запад должен понять, что Россия продолжит формировать буферные зоны вокруг себя.

"Россия не чувствует себя в безопасности без буферных зон. Поэтому она будет их создавать. Это произошло с Украиной, но украинцы четко заявили, что не хотят быть частью буферной зоны, а хотят стать ближе к ЕС и НАТО, хотят построить современную Украину", - отметил Орбан.

Напомним, что Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины присоединиться к ЕС или НАТО.

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Теги:  Евросоюз,  Российская Федерация,  Виктор Орбан  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС