В ЄК визнали необхідність переговорів між Євросоюзом і РФ

Фото: речниця Єврокомісії Паула Піньо (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо визнала необхідність переговорів між Євросоюзом і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Піньо на брифінгу в Брюсселі.

Головна речниця ЄК, коментуючи слова італійського прем'єра Джорджі Мелоні про необхідність "говорити з Росією", заявила, що Європі доведеться вести переговори з владою РФ.

"Очевидно, що в якийсь момент нам доведеться вести переговори і з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказала вона.

Водночас Піньо зазначила, що "ми ще не на цьому рівні".

Заяви про діалог з Росією

Нагадаємо, 9 січня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що ЄС повинен відновити переговори з Росією щодо України. За її словами, це треба для збереження впливу Європи у переговорах щодо закінчення війни.

Водночас Мелоні сказала, що такі переговори можуть зіграти на користь російського диктатора, якщо проводитимуться "окремими кроками в безладному порядку".

У грудні президент Франції Еммануель Макрон висловлювався за пошук форматів, які дали б змогу країнам Євросоюзу "знову вступити в діалог із Росією - у прозорій формі та у співпраці з Україною".

У відповідь у РФ заявили про готовність до таких контактів. Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Пізніше, у січні, Еммануель Макрон повідомив, що не виключає імовірності контакту з російським диктатором. Зокрема, він заявив, що "зараз організовує встановлення контакту в найближчі тижні" з російським диктатором.

Зазначимо, видання Axios писало, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

