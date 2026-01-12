В ЕК признали необходимость переговоров между Евросоюзом и РФ

Заявления о диалоге с Россией

Напомним, 9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ЕС должен возобновить переговоры с Россией по Украине. По ее словам, это нужно для сохранения влияния Европы в переговорах по окончанию войны.

В то же время Мелони сказала, что такие переговоры могут сыграть в пользу российского диктатора, если будут проводиться "отдельными шагами в беспорядочном порядке".

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон высказывался за поиск форматов, которые позволили бы странам Евросоюза "снова вступить в диалог с Россией - в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".

В ответ в РФ заявили о готовности к таким контактам. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор готов к диалогу с французским президентом Макроном, "если есть взаимная политическая воля".

Позже, в январе, Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает вероятности контакта с российским диктатором. В частности, он заявил, что "сейчас организует установление контакта в ближайшие недели" с российским диктатором.

Отметим, издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США в отношении Украины.