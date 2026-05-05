Єгипет проігнорував вимоги України і прийняв викрадене Росією зерно, - Сибіга

"Попри неодноразові попередження, судну "ASOMATOS" було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Абу-Кірі. Це вже четвертий випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах з квітня", - наголосив він.

Сибіга додав, що п'ять днів тому генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Мін'юсту Єгипту щодо цього незаконного вантажу. Його експортував підсанкційний "Агро-Фрегат" через окупований Крим - Київ надав усі дані та правові підстави для арешту судна та його вантажу.

"Україна - це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують приймати викрадене українське зерно", - йдеться у заяві.

Сибіга закликав єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, даних Україні обіцянок та принципів двосторонніх відносин між країнами.

"Крім того, ми нагадуємо Єгипту та всім іншим країнам, що Україна пережила геноцид через голод минулого століття, коли Москва наказала забрати зерно у нашого народу. Тепер, коли Москва знову краде наше зерно, це викликає найгірші спогади", - підкреслив міністр.

Він зауважив, що мародерство - "не торгівля, а співучасть, яка лише підживлює подальшу агресію".