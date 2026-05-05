RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Удар по Полтавской области Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Египет проигнорировал требования Украины и принял украденное Россией зерно, - Сибига

16:35 05.05.2026 Вт
2 мин
Генпрокурор предоставил египетской стороне все данные по незаконному грузу
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Египет разрешил судну "ASOMATOS" разгрузить 26,9 тысяч тонн краденого украинского зерна, несмотря на предоставление Украиной данных и правовых оснований для его ареста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в X.

Читайте также: Израиль жестко ответил на обвинения Украины в покупке ворованного зерна

"Несмотря на неоднократные предупреждения, судну "ASOMATOS" было разрешено разгрузить 26,9 тыс. тонн похищенной украинской пшеницы в Абу-Кире. Это уже четвертый случай отмывания Россией похищенного украинского зерна в египетских портах с апреля", - подчеркнул он.

Сибига добавил, что пять дней назад генеральный прокурор Украины направил официальный запрос на правовую помощь в Минюст Египта по поводу этого незаконного груза. Его экспортировал подсанкционный "Агро-Фрегат" через оккупированный Крым - Киев предоставил все данные и правовые основания для ареста судна и его груза.

"Украина - это страна, которая много лет играла роль надежного гаранта продовольственной безопасности Египта, и мы не понимаем, почему египетские партнеры отплачивают нам тем, что продолжают принимать похищенное украинское зерно", - говорится в заявлении.

Сибига призвал египетских партнеров придерживаться международного права, данных Украине обещаний и принципов двусторонних отношений между странами.

"Кроме того, мы напоминаем Египту и всем другим странам, что Украина пережила геноцид из-за голода в прошлом веке, когда Москва приказала забрать зерно у нашего народа. Теперь, когда Москва снова ворует наше зерно, это вызывает худшие воспоминания", - подчеркнул министр.

Он отметил, что мародерство - "не торговля, а соучастие, которое лишь подпитывает дальнейшую агрессию".

Напомним, недавно между Украиной и Израилем вспыхнул дипломатический скандал из-за покупки краденого зерна с временно оккупированных территорий.

В порту Хайфа разгрузили судно Abinsk с партией пшеницы, несмотря на предупреждение Киева о ее возможном нелегальном происхождении. Позже в Хайфе зафиксировали еще одно судно с подозрительной агропродукцией.

После этого импортер из Израиля решил не разгружать зерно, вывезенное из Украины, опасаясь возможных последствий в виде международных санкций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЕгипетАндрей Сибига