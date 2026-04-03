Єгипет дав обіцянку Зеленському і хоче більше українського зерна

Зернова домовленість

Під час розмови президент Єгипту повідомив, що його країна більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Водночас Каїр зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.

"Дякую за це рішення", - зазначив Зеленський.

Мир та співпраця

Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти. Президент Єгипту підтвердив готовність докласти зусиль для досягнення "достойного миру".

Лідери домовилися, що міністри закордонних справ продовжать контакти.

Військово-технічне співробітництво

Зеленський поінформував єгипетського колегу про зустрічі та домовленості з країнами Перської затоки.

Він наголосив, що Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва і готова працювати в цьому напрямку також з Єгиптом. Лідери також обговорили інші сфери для розвитку двосторонньої співпраці.