UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Єгипет дав обіцянку Зеленському і хоче більше українського зерна

19:00 03.04.2026 Пт
2 хв
Каїр хоче нарощувати закупівлі українського зерна
aimg Катерина Коваль
Фото: росіяни крадуть зерно з ТОТ ще з 2022 року (Getty Images)

Президент України провів розмову з єгипетським лідером та повідомив про досягнуті домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Зернова домовленість

Під час розмови президент Єгипту повідомив, що його країна більше не прийматиме експортоване Росією зерно з тимчасово окупованих територій України. Водночас Каїр зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.

"Дякую за це рішення", - зазначив Зеленський.

Мир та співпраця

Сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а також її вплив на світовий ринок нафти. Президент Єгипту підтвердив готовність докласти зусиль для досягнення "достойного миру".

Лідери домовилися, що міністри закордонних справ продовжать контакти.

Військово-технічне співробітництво

Зеленський поінформував єгипетського колегу про зустрічі та домовленості з країнами Перської затоки.

Він наголосив, що Україна має значний потенціал для військово-технічного співробітництва і готова працювати в цьому напрямку також з Єгиптом. Лідери також обговорили інші сфери для розвитку двосторонньої співпраці.

Нагадаємо, Росія системно вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України та продає його на міжнародних ринках. Україна послідовно бореться з цією практикою.

У 2025 році українська сторона арештувала в Чорному морі судно РФ, яке під чужим прапором вивозило пшеницю з окупованого Криму.

Тоді ж Україна попередила країни-імпортери про жорсткі заходи у разі купівлі краденого зерна та вимагала від ЄС запровадження санкцій проти Бангладешу, який продовжував закуповувати таку продукцію.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
