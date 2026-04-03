Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Египет дал обещание Зеленскому и хочет больше украинского зерна

19:00 03.04.2026 Пт
2 мин
Каир хочет наращивать закупки украинского зерна
aimg Екатерина Коваль
Фото: россияне воруют зерно из ВОТ еще с 2022 года (Getty Images)

Президент Украины провел разговор с египетским лидером и сообщил о достигнутых договоренностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Читайте также: Зеленский и Папа Римский обсудили "пасхальную эскалацию" во время обстрелов РФ

Зерновая договоренность

Во время разговора президент Египта сообщил, что его страна больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с временно оккупированных территорий Украины. В то же время Каир заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.

"Спасибо за это решение", - отметил Зеленский.

Мир и сотрудничество

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, а также ее влияние на мировой рынок нефти. Президент Египта подтвердил готовность приложить усилия для достижения "достойного мира".

Лидеры договорились, что министры иностранных дел продолжат контакты.

Военно-техническое сотрудничество

Зеленский проинформировал египетского коллегу о встречах и договоренностях со странами Персидского залива.

Он подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал для военно-технического сотрудничества и готова работать в этом направлении также с Египтом. Лидеры также обсудили другие сферы для развития двустороннего сотрудничества.

Напомним, Россия системно вывозит зерно с временно оккупированных территорий Украины и продает его на международных рынках. Украина последовательно борется с этой практикой.

В 2025 году украинская сторона арестовала в Черном море судно РФ, которое под чужим флагом вывозило пшеницу из оккупированного Крыма.

Тогда же Украина предупредила страны-импортеры о жестких мерах в случае покупки краденого зерна и требовала от ЕС введения санкций против Бангладеша, который продолжал закупать такую продукцию.

Больше по теме:
Владимир ЗеленскийЕгипет