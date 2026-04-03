Египет дал обещание Зеленскому и хочет больше украинского зерна

Зерновая договоренность

Во время разговора президент Египта сообщил, что его страна больше не будет принимать экспортируемое Россией зерно с временно оккупированных территорий Украины. В то же время Каир заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины.

"Спасибо за это решение", - отметил Зеленский.

Мир и сотрудничество

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива, а также ее влияние на мировой рынок нефти. Президент Египта подтвердил готовность приложить усилия для достижения "достойного мира".

Лидеры договорились, что министры иностранных дел продолжат контакты.

Военно-техническое сотрудничество

Зеленский проинформировал египетского коллегу о встречах и договоренностях со странами Персидского залива.

Он подчеркнул, что Украина имеет значительный потенциал для военно-технического сотрудничества и готова работать в этом направлении также с Египтом. Лидеры также обсудили другие сферы для развития двустороннего сотрудничества.