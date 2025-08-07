Ефектний удар Ястремської підкорив WTA: його визнали найкращим у липні

Переможний форхенд

У другому геймі другого сету матчу проти Німаєр у матчі першого кола турніру WTA 250 у Гамбурзі Даяна Ястремська реалізувала брейкпойнт завдяки обвідному форхенду, коли наздоганяла м’яч після удару суперниці.

Цей удар виявився вирішальним для здобуття перемоги з рахунком 6:4, 6:3. Завдяки цьому успіху Ястремська пробилася до другого кола турніру.

Шлях Ястремської на турнірі в Гамбурзі

Українська спортсменка дійшла до півфіналу змагань у Німеччині, де зустрілася з майбутньою чемпіонкою Луї Буассон з Франції і поступилася їй.

Незважаючи на це, виступ Ястремської на турнірі був впевненим і показав гарну форму тенісистки.

Поточний стан у рейтингу WTA

Після останнього оновлення рейтингу WTA Даяна трохи втратила позиції, але зберегла місце у топ-40 світового рейтингу.

Раніше вона майже вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 в Монреалі, де у трьох сетах поступилася Олені Рибакіній.