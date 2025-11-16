ua en ru
Ефектні спідниці на холодну пору: що носять Нікітюк і Кучеренко (фото)

Неділя 16 листопада 2025 08:36
Ефектні спідниці на холодну пору: що носять Нікітюк і Кучеренко (фото) Леся Нікітюк та Олександра Кучеренко вразили стильними образами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Осінньо-зимовий сезон - не привід відмовлятися від стильних образів зі спідницями. Телезірки Леся Нікітюк та Олександра Кучеренко показали ультрамодні варіанти образів, які чудово підійдуть на період холодної пори року.

Як носити спідниці восени та взимку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунти Нікітюк та Кучеренко.

Як Леся Нікітюк носить спідницю в холодний сезон

Ведуча зробила ставку на сміливий лук, обравши мініспідницю зі шкіри, яку доповнюють металеві пряжки.

Вона поєднала аутфіт з темними колготами, грубими чорними черевиками та оверсайзним худі, яке накинула поверх футболки.

Вийшов зухвалий та водночас модний образ, який ідеально пасує для міських виходів у прохолодну погоду.

Ефектні спідниці на холодну пору: що носять Нікітюк і Кучеренко (фото)Модний образ Нікітюк (скриншот)

Як Олександра Кучеренко носить спідницю восени

Ведуча обрала протилежну стилістику - теплий і вишуканий аутфіт у природних відтінках.

Для виходу вона обрала трендову стьобану спідницю, яку доповнила теплою бежевою курткою та капелюшком.

Вийшов вишуканий та водночас затишний образ на холодну погоду. Стильні черевики стали завершенням наряду.

Ефектні спідниці на холодну пору: що носять Нікітюк і Кучеренко (фото)Стильний лук від Кучеренко (скриншот)

Обидва образи демонструють, що спідниці можуть бути не лише літнім елементом гардероба. У поєднанні з теплими матеріалами, високими чоботами чи грубим взуттям вони стають універсальним трендом холодної пори роки.

Модні спідниці на осінь та зиму 2025

У цьому сезоні особливо актуальні варіанти в клітинку, спідниці форми олівець, прямі та витягнуті силуети. Вони ідеальні для офісу чи стриманих повсякденних образів.

Приталені шкіряні спідниці додадуть образу структури й суворості. Для дуже холодної погоди підійдуть трикотажні та вовняні моделі. Їх легко поєднувати з грубими чоботами та об’ємними светрами.

Для легкості та романтичності у зимових нарядах можна обирати мереживні та атласні варіанти. Для динамічних та унікальних луків рекомендується віддавати перевагу спідницям з незвичним кроєм.

