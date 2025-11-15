ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Манікюр Гейлі Бібер: як повторити трендовий дизайн, від якого не відірвати очей (відео)

Субота 15 листопада 2025 22:21
UA EN RU
Манікюр Гейлі Бібер: як повторити трендовий дизайн, від якого не відірвати очей (відео) Який манікюр робить Гейлі Бібер (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Манікюр Гейлі Бібер знову вривається в тренди, цього разу це дизайн з ніжним перламутровим переливом і магнітним сяянням. І виявилося, що його легко повторити.

Як зробити манікюр як у Гейлі Бібер, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео нейл-майстерки Zola Ganzorigt в її Instagram.

Манікюр котяче око з "глазурованим" ефектом - як повторити

Це той випадок, коли дизайн здається складним, але насправді повторити його може кожна, навіть вдома. Легкий рожевий тон, м’який шиммер і срібляста "аура" на кінчиках нігтів роблять руки витонченими, доглянутими й дуже стильними.

Як повторити манікюр Гейлі Бібер

  • Підготовка. Нігті мають бути вирівняні, з легкою овальною або мигдалеподібною формою. Знежирюємо пластину, наносимо базу та просушуємо.
  • Ніжний рожевий відтінок Наносьте світло-рожевий гель. Це створює максимально натуральну, ледь молочну базу. Просушіть.
  • Прозорий блиск. На другий шар наноситься прозорий гель із легким глянцем, він потрібен для "глибини" того самого фірмового ефекту Гейлі. Не забувайте просушувати.
  • Перламутровий шиммер. Легким спонжем або м’яким пензликом втираємо делікатний перламутровий пігмент. Як помітно на відео, він лягає дуже тонко, без "жирного" блиску, але зі світловим відблиском, який видно лише при русі руки.
  • Срібний магнітний акцент. Вздовж краю нігтя тонким пензликом наноситься світло-сріблястий гель, змішаний із перламутровим пігментом. Після чого майстер підносьте магніт, щоб створити м’яке сяйво. Це не повне "котяче око", а ніжний перелив.
  • Топ і блиск. Закріплюємо дизайн топом, просушуємо й отримуємо саме той ефект, який Гейлі показала на стадіоні та який уже став одним із найпопулярніших запитів у нейл-майстрів.

Перламутровий верх, ніжна молочно-рожева основа, магнітний холодний блік на кінчиках - такий манікюр підходить як для повсякденності, так і для святкового образу. В тренді зараз не яскравий блиск, а делікатна глянцева вуаль, саме таку "глазуровану розкіш" демонструє Бібер.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Модні тренди Стиль життя Зірки шоу-бізнесу
Новини
Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський
Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе