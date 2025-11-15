Манікюр Гейлі Бібер: як повторити трендовий дизайн, від якого не відірвати очей (відео)

Манікюр Гейлі Бібер знову вривається в тренди, цього разу це дизайн з ніжним перламутровим переливом і магнітним сяянням. І виявилося, що його легко повторити.

Як зробити манікюр як у Гейлі Бібер, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео нейл-майстерки Zola Ganzorigt в її Instagram .

Манікюр котяче око з "глазурованим" ефектом - як повторити

Це той випадок, коли дизайн здається складним, але насправді повторити його може кожна, навіть вдома. Легкий рожевий тон, м’який шиммер і срібляста "аура" на кінчиках нігтів роблять руки витонченими, доглянутими й дуже стильними.

Як повторити манікюр Гейлі Бібер

Підготовка. Нігті мають бути вирівняні, з легкою овальною або мигдалеподібною формою. Знежирюємо пластину, наносимо базу та просушуємо.

Ніжний рожевий відтінок Наносьте світло-рожевий гель. Це створює максимально натуральну, ледь молочну базу. Просушіть.

Прозорий блиск. На другий шар наноситься прозорий гель із легким глянцем, він потрібен для "глибини" того самого фірмового ефекту Гейлі. Не забувайте просушувати.

Перламутровий шиммер. Легким спонжем або м’яким пензликом втираємо делікатний перламутровий пігмент. Як помітно на відео, він лягає дуже тонко, без "жирного" блиску, але зі світловим відблиском, який видно лише при русі руки.

Срібний магнітний акцент. Вздовж краю нігтя тонким пензликом наноситься світло-сріблястий гель, змішаний із перламутровим пігментом. Після чого майстер підносьте магніт, щоб створити м’яке сяйво. Це не повне "котяче око", а ніжний перелив.

Топ і блиск. Закріплюємо дизайн топом, просушуємо й отримуємо саме той ефект, який Гейлі показала на стадіоні та який уже став одним із найпопулярніших запитів у нейл-майстрів.

Перламутровий верх, ніжна молочно-рожева основа, магнітний холодний блік на кінчиках - такий манікюр підходить як для повсякденності, так і для святкового образу. В тренді зараз не яскравий блиск, а делікатна глянцева вуаль, саме таку "глазуровану розкіш" демонструє Бібер.