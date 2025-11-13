ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний "лук" на осінь

Четвер 13 листопада 2025 07:15
UA EN RU
Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний "лук" на осінь Аліна Шаманська (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська блогерка Аліна Шаманська продемонструвала в мережі осінній образ, у якому поєднуються елегантність, комфорт і сучасні модні тенденції.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала Шаманська

Колірна палітра

Образ побудований на глибоких, теплих відтінках осені. Основними кольорами стали насичений шоколадно-коричневий і м'який бежевий (кемел).

Це класичне поєднання, яке не тільки підкреслює сезонність, а й має безпрограшний вигляд, надаючи образу спокою та елегантності. Такі відтінки легко поєднуються між собою і створюють відчуття гармонії та завершеності.

Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний &quot;лук&quot; на осіньАліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)

Верхній одяг

Центральним елементом лука блогерки стало довге пряме пальто темно-коричневого кольору. Чітка лінія плеча і класичний лацкан надають образу строгості.

Такий крій підкреслює фігуру, додає впевненості в рухах і дає змогу поєднувати пальто з багатошаровими образами, не створюючи зайвої громіздкості.

Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний &quot;лук&quot; на осінь"Лук" Аліни Шаманської (фото: instagram.com/shamankaa)

Базовий шар

Під пальто вона одягла бежевий костюм, який складається з широких штанів і піджака. Доповнює його коричнева водолазка з манжетами, які визирають з-під пальта, додаючи в образ текстуру і багатошаровість.

Такий прийом не тільки робить лук візуально цікавішим, а й демонструє уважність до деталей і відчуття стилю.

Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний &quot;лук&quot; на осіньШаманська показала образ на осінь з пальтом (фото: instagram.com/shamankaa)

Аксесуари

Щоб візуально підкреслити талію, Аліна додала тонкий пояс з акцентною пряжкою поверх костюма. Це створює витончений силует.

Завершують образ масивні золотисті каблучки, а також світло-бежеві ботильйони на високих підборах і з вузьким носком.

Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний &quot;лук&quot; на осіньПальто - мастхев на осінь (фото: instagram.com/shamankaa)

Стиль

Образ Шаманської - це приклад елегантного осіннього кежуалу з елементами класики. Він має затишний і комфортний вигляд, але водночас строгий і структурований. Такий "лук" підходить для ділових зустрічей, прогулянок містом або культурних заходів.

Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний &quot;лук&quot; на осіньШаманська показала модний "лук" з коричневим пальто (фото: instagram.com/shamankaa)

Вбрання блогерки показує, що класика і продумана багатошаровість залишаються головними тенденціями осені 2025 року.

Гармонійне поєднання кольорів, текстур і деталей робить образ завершеним і водночас живим, що особливо актуально для тих, хто прагне виглядати сучасно, витончено і природно.

Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний &quot;лук&quot; на осіньШаманська задає тренди (фото: instagram.com/shamankaa)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Невідомі дрони атакують Орел: росіяни скаржаться на вибухи
Невідомі дрони атакують Орел: росіяни скаржаться на вибухи
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе