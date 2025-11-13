Трендові відтінки і багатошаровість: Шаманська показала ідеальний "лук" на осінь

Відома українська блогерка Аліна Шаманська продемонструвала в мережі осінній образ, у якому поєднуються елегантність, комфорт і сучасні модні тенденції.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала Шаманська

Колірна палітра

Образ побудований на глибоких, теплих відтінках осені. Основними кольорами стали насичений шоколадно-коричневий і м'який бежевий (кемел).

Це класичне поєднання, яке не тільки підкреслює сезонність, а й має безпрограшний вигляд, надаючи образу спокою та елегантності. Такі відтінки легко поєднуються між собою і створюють відчуття гармонії та завершеності.

Аліна Шаманська (фото: instagram.com/shamankaa)

Верхній одяг

Центральним елементом лука блогерки стало довге пряме пальто темно-коричневого кольору. Чітка лінія плеча і класичний лацкан надають образу строгості.

Такий крій підкреслює фігуру, додає впевненості в рухах і дає змогу поєднувати пальто з багатошаровими образами, не створюючи зайвої громіздкості.

"Лук" Аліни Шаманської (фото: instagram.com/shamankaa)

Базовий шар

Під пальто вона одягла бежевий костюм, який складається з широких штанів і піджака. Доповнює його коричнева водолазка з манжетами, які визирають з-під пальта, додаючи в образ текстуру і багатошаровість.

Такий прийом не тільки робить лук візуально цікавішим, а й демонструє уважність до деталей і відчуття стилю.

Шаманська показала образ на осінь з пальтом (фото: instagram.com/shamankaa)

Аксесуари

Щоб візуально підкреслити талію, Аліна додала тонкий пояс з акцентною пряжкою поверх костюма. Це створює витончений силует.

Завершують образ масивні золотисті каблучки, а також світло-бежеві ботильйони на високих підборах і з вузьким носком.

Пальто - мастхев на осінь (фото: instagram.com/shamankaa)

Стиль

Образ Шаманської - це приклад елегантного осіннього кежуалу з елементами класики. Він має затишний і комфортний вигляд, але водночас строгий і структурований. Такий "лук" підходить для ділових зустрічей, прогулянок містом або культурних заходів.

Шаманська показала модний "лук" з коричневим пальто (фото: instagram.com/shamankaa)

Вбрання блогерки показує, що класика і продумана багатошаровість залишаються головними тенденціями осені 2025 року.

Гармонійне поєднання кольорів, текстур і деталей робить образ завершеним і водночас живим, що особливо актуально для тих, хто прагне виглядати сучасно, витончено і природно.

Шаманська задає тренди (фото: instagram.com/shamankaa)