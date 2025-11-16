ua en ru
Эффектные юбки на холодную пору: что носят Никитюк и Кучеренко (фото)

Воскресенье 16 ноября 2025 08:36
Эффектные юбки на холодную пору: что носят Никитюк и Кучеренко (фото) Леся Никитюк и Александра Кучеренко поразили стильными образами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Осенне-зимний сезон - не повод отказываться от стильных образов с юбками. Телезвезды Леся Никитюк и Александра Кучеренко показали ультрамодные варианты образов, которые прекрасно подойдут на период холодного времени года.

Как носить юбки осенью и зимой, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунты Никитюк и Кучеренко.

Как Леся Никитюк носит юбку в холодный сезон

Ведущая сделала ставку на смелый лук, выбрав мини-юбку из кожи, которую дополняют металлические пряжки.

Она соединила аутфит с темными колготами, грубыми черными ботинками и оверсайзным худи, которое накинула поверх футболки.

Получился дерзкий и одновременно модный образ, который идеально подходит для городских выходов в прохладную погоду.

Эффектные юбки на холодную пору: что носят Никитюк и Кучеренко (фото)Модный образ Никитюк (скриншот)

Как Александра Кучеренко носит юбку осенью

Ведущая выбрала противоположную стилистику - теплый и изысканный аутфит в естественных оттенках.

Для выхода она выбрала трендовую стеганую юбку, которую дополнила теплой бежевой курткой и шляпкой.

Получился изысканный и одновременно уютный образ на холодную погоду. Стильные ботинки стали завершением наряда.

Эффектные юбки на холодную пору: что носят Никитюк и Кучеренко (фото)Стильный лук от Кучеренко (скриншот)

Оба образа демонстрируют, что юбки могут быть не только летним элементом гардероба. В сочетании с теплыми материалами, высокими сапогами или грубой обувью они становятся универсальным трендом холодного времени года.

Модные юбки на осень и зиму 2025

В этом сезоне особенно актуальны варианты в клетку, юбки формы карандаш, прямые и вытянутые силуэты. Они идеальны для офиса или сдержанных повседневных образов.

Приталенные кожаные юбки придадут образу структуры и строгости. Для очень холодной погоды подойдут трикотажные и шерстяные модели. Их легко сочетать с грубыми сапогами и объемными свитерами.

Для легкости и романтичности в зимних нарядах можно выбирать кружевные и атласные варианты. Для динамичных и уникальных луков рекомендуется отдавать предпочтение юбкам с необычным кроем.

