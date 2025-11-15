Катерина Кузнєцова показала, як стилізувати "шкірянку" з шапкою і шарфом

Українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася своїм новим образом, у якому продемонструвала, як зробити улюблену шкіряну куртку актуальною і теплою для холодної пори року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Кузнєцова

Шкіряна куртка

Катерина вибрала об'ємну шкіряну куртку-бомбер насиченого шоколадно-коричневого кольору з блискучою текстурою. Манжети та комір на ґудзиках надають куртці характерного вінтажного відтінку, підкреслюючи індивідуальність і стиль актриси.

Такий крій не тільки має модний вигляд, а й дає змогу комфортно поєднувати куртку з багатошаровими образами.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Теплий акцент

Особливу увагу Кузнєцова приділила в'язаним деталям, які створюють відчуття затишку і тепла.

Об'ємна шапка з відворотом, широкий довгий шарф у виразний рубчик і в'язані рукавички того ж глибокого коричневого відтінку не тільки зігрівають, а й підкреслюють цілісність образу.

Джинси

Для балансу верхньої частини "луку" Катерина вибрала класичні сині джинси. Простий і нейтральний низ дає змогу верхньому шару залишатися головним упором, не перевантажуючи образ. Таке поєднання створює ідеальний баланс між структурованою шкірою і м'якою в'язкою.

Актриса Кузнєцова показала, як носити шкіряну куртку восени (фото: instagram.com/katykino)

Стилізація

Монохромна коричнева гама аксесуарів об'єднує весь образ і робить його продуманим і цілісним.

Поєднання шкіряного бомбера з м'якими в'язаними елементами дає змогу створити лук, який водночас має зухвалий і затишний вигляд, демонструючи, що стильний рок-шик цілком поєднується з практичністю і комфортом осінньої моди.

Катерина Кузнєцова показує, що навіть класична шкіряна куртка легко адаптується під сучасні тенденції завдяки правильному підбору аксесуарів і багатошаровості.

Цей образ стає чудовим прикладом того, як поєднувати сміливий стиль з повсякденною зручністю, не втрачаючи при цьому елегантності.

Кузнєцова показала трендові аксесуари (фото: instagram.com/katykino)

Чим доповнити модний образ

Щоб зроблений актрисою лук виглядав завершеним і сучасним, слід звернути увагу на деталі та аксесуари.

До шкіряної куртки і в'язаного комплекту добре пасують класичні ботильйони на низьких або середніх підборах, які надають образу суворості, але при цьому залишають його комфортним для повсякденного носіння.

Можна вибрати сумку середнього розміру з гладкої шкіри або злегка структуровану крос-боді, щоб підкреслити рок-шик і створити баланс між верхньою і нижньою частинами лука.

Ювелірні аксесуари в золотих або бронзових відтінках - невеликі сережки, каблучки або браслети - підкреслять елегантність образу, не перевантажуючи його деталями.

Для сміливішого варіанту можна додати сонцезахисні окуляри з масивною оправою, що створить модний "кіношний" ефект.

Актриса Кузнєцова показала образ на осінь і зиму (фото: instagram.com/katykino)