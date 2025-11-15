ua en ru
Сб, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Катерина Кузнєцова показала, як стилізувати "шкірянку" з шапкою і шарфом

Субота 15 листопада 2025 13:30
UA EN RU
Катерина Кузнєцова показала, як стилізувати "шкірянку" з шапкою і шарфом Катерина Кузнєцова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася своїм новим образом, у якому продемонструвала, як зробити улюблену шкіряну куртку актуальною і теплою для холодної пори року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Кузнєцова

Шкіряна куртка

Катерина вибрала об'ємну шкіряну куртку-бомбер насиченого шоколадно-коричневого кольору з блискучою текстурою. Манжети та комір на ґудзиках надають куртці характерного вінтажного відтінку, підкреслюючи індивідуальність і стиль актриси.

Такий крій не тільки має модний вигляд, а й дає змогу комфортно поєднувати куртку з багатошаровими образами.

Катерина Кузнєцова показала, як стилізувати &quot;шкірянку&quot; з шапкою і шарфомКатерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Теплий акцент

Особливу увагу Кузнєцова приділила в'язаним деталям, які створюють відчуття затишку і тепла.

Об'ємна шапка з відворотом, широкий довгий шарф у виразний рубчик і в'язані рукавички того ж глибокого коричневого відтінку не тільки зігрівають, а й підкреслюють цілісність образу.

Джинси

Для балансу верхньої частини "луку" Катерина вибрала класичні сині джинси. Простий і нейтральний низ дає змогу верхньому шару залишатися головним упором, не перевантажуючи образ. Таке поєднання створює ідеальний баланс між структурованою шкірою і м'якою в'язкою.

Катерина Кузнєцова показала, як стилізувати &quot;шкірянку&quot; з шапкою і шарфомАктриса Кузнєцова показала, як носити шкіряну куртку восени (фото: instagram.com/katykino)

Стилізація

Монохромна коричнева гама аксесуарів об'єднує весь образ і робить його продуманим і цілісним.

Поєднання шкіряного бомбера з м'якими в'язаними елементами дає змогу створити лук, який водночас має зухвалий і затишний вигляд, демонструючи, що стильний рок-шик цілком поєднується з практичністю і комфортом осінньої моди.

Катерина Кузнєцова показує, що навіть класична шкіряна куртка легко адаптується під сучасні тенденції завдяки правильному підбору аксесуарів і багатошаровості.

Цей образ стає чудовим прикладом того, як поєднувати сміливий стиль з повсякденною зручністю, не втрачаючи при цьому елегантності.

Катерина Кузнєцова показала, як стилізувати &quot;шкірянку&quot; з шапкою і шарфомКузнєцова показала трендові аксесуари (фото: instagram.com/katykino)

Чим доповнити модний образ

Щоб зроблений актрисою лук виглядав завершеним і сучасним, слід звернути увагу на деталі та аксесуари.

До шкіряної куртки і в'язаного комплекту добре пасують класичні ботильйони на низьких або середніх підборах, які надають образу суворості, але при цьому залишають його комфортним для повсякденного носіння.

Можна вибрати сумку середнього розміру з гладкої шкіри або злегка структуровану крос-боді, щоб підкреслити рок-шик і створити баланс між верхньою і нижньою частинами лука.

Ювелірні аксесуари в золотих або бронзових відтінках - невеликі сережки, каблучки або браслети - підкреслять елегантність образу, не перевантажуючи його деталями.

Для сміливішого варіанту можна додати сонцезахисні окуляри з масивною оправою, що створить модний "кіношний" ефект.

Катерина Кузнєцова показала, як стилізувати &quot;шкірянку&quot; з шапкою і шарфомАктриса Кузнєцова показала образ на осінь і зиму (фото: instagram.com/katykino)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе