Українська ППО збиває понад 90% цілей, але є критична проблема

Дефіцит ракет для Patriot

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T. За його словами, в окремих підрозділах запаси боєприпасів майже вичерпані, а Україна потребує нових поставок від партнерів.

Водночасмпрезидент Володимир Зеленський заявив, що Україна має політичну домовленість щодо придбання додаткових систем Patriot. Однак реалізація угоди затягується через фінансові, юридичні та технічні питання.

27 травня Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа та Конгресу із терміновим листом через критичний дефіцит систем протиповітряної оборони на тлі посилення російських обстрілів.

У зверненні глава держави наголосив, що нестача засобів ППО створює серйозну загрозу для цивільного населення, оскільки Україна не має достатньо можливостей для перехоплення балістичних ракет.

Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3 залишаються одним із ключових елементів захисту України від російських повітряних атак. За його словами, постачання цих боєприпасів зі США триває на постійній основі.

Водночас Україна хоче виробляти Patriot разом із партнерами. Окремим напрямком роботи стали переговори зі США щодо отримання ліцензії на виробництво систем Patriot.