Украинская ПВО сбивает более 90% целей, но есть критическая проблема

В мае украинская ПВО увеличила эффективность перехвата дронов и ракет, несмотря на рост интенсивности вражеских атак. Однако критически необходимы ракеты, способные сбивать баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как сообщили в ведомстве, в мае во время массированных атак враг применил 8351 средство воздушного нападения. Для сравнения - в апреле было около 6700.
Из 8150 беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" перехвачено 7476, то есть 91,73%.
Из 211 крылатых и баллистических ракет перехвачено 112, то есть более 53%.
Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных ударов достиг 90,75%.
Фото: mod.gov.ua
Среди уничтоженных в мае ракет:
"Но в условиях рекордных нагрузок критически нужны ракеты, способные сбивать баллистику. Поэтому Украина рассчитывает на поддержку партнеров в закупке ракет PAC-3 к системам ПВО Patriot, которые способны перехватывать баллистику", - отметили в Минобороны.
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об острой нехватке ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. По его словам, в отдельных подразделениях запасы боеприпасов почти исчерпаны, а Украина нуждается в новых поставках от партнеров.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет политическую договоренность о приобретении дополнительных систем Patriot. Однако реализация соглашения затягивается из-за финансовых, юридических и технических вопросов.
27 мая Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу со срочным письмом из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.
В обращении глава государства подчеркнул, что нехватка средств ПВО создает серьезную угрозу для гражданского населения, поскольку Украина не имеет достаточно возможностей для перехвата баллистических ракет.
Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3 остаются одним из ключевых элементов защиты Украины от российских воздушных атак. По его словам, поставки этих боеприпасов из США продолжаются на постоянной основе.
В то же время Украина хочет производить Patriot вместе с партнерами. Отдельным направлением работы стали переговоры с США о получении лицензии на производство систем Patriot.