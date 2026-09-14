Хліб та гречка подорожчали: які ціни на продукти пропонують супермаркети 14 вересня
Після вихідних великі українські мережі супермаркетів оновили цінники на продукти першої потреби. Найбільші зміни торкнулися вартості яєць, олії та окремих позицій хліба.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 14 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Як змінилися ціни в супермаркетах
В "Ашані" поштучні яйця категорії С1 подорожчали з 4,40 грн до 5,40 грн за штуку (з 44 грн до 54 грн за десяток). Водночас у "Сільпо" з'явилася позиція "Від доброї курки" по 39,19 грн за десяток. В АТБ та Novus цінники утримуються на рівні 73,30 грн та 68,64 грн відповідно.
У "Сільпо" завершилася акція на олію "Премія" (0,5 л), через що її вартість зросла з 52,99 грн до 56,99 грн. В інших мережах ціни на олію залишилися без змін.
Хліб в "Сільпо" "Сумська Паляниця Козацький" (350 г) подорожчав з 13,69 грн до 14,59 грн. В АТБ, "Ашані" та Novus вартість хлібобулочних виробів не змінилася.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 14 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на гречку залишаються відносно стабільними. Найдешевша пропозиція зафіксована в "Сільпо" за акційною ціною 54,99 грн/кг, тоді як у Novus вартість зросла з 69,99 грн до 71,99 грн/кг.
В АТБ вартість пастеризованого молока "Щоденний збір" (450 г) знизилася з 22,50 грн до 21,30 грн. В "Ашані" діє акційна ціна на 900 г молока - 35,90 грн.
Детальні ціни в супермаркетах (14 вересня)
Хліб
- "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 14,59 грн
- "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
- АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
- Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" нарізаний (350 г) - 24,99 грн (замість 25,99 грн. Акційна ціна діє при доставці до 16.09.2026)
Гречка
- "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
- АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
- Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 71,99 грн.
- "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.
Яйця
- "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 5,40 грн/шт (54,00 грн за десяток)
- "Сільпо": яйця "Від доброї курки Свіжість" С1, (10 шт) - 39,19 грн
- Novus: яйця курячі "Від Доброї Курки Свіжість" С1 (10 шт) - 68,64 грн
- АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 73,30 грн
Молоко
- АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 21,30 грн
- "Сільпо": молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
- "Ашан": молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) 35,90 грн (замість 53,90 грн. Акційна ціна діє при доставці до 15.09.2026)
- Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) 37,79 грн
Соняшникова олія
- "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
- АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
- "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 56,99 грн
- Novus: Олія соняшникова "Королівський Смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн