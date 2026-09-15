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Эффект урожая слабеет: сколько стоят "базовые" овощи сейчас и чего ждать до конца года

13:52 15.09.2026 Вт
3 мин
Цены на овощи меняются, но есть ли основания говорить о дефиците?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Эффект урожая слабеет: сколько стоят "базовые" овощи сейчас и чего ждать до конца года Цены на овощи могут меняться в зависимости от сезона (фото иллюстративное: Getty Images)
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Сезонное удешевление "традиционных" украинских овощей - закономерный результат поступления нового урожая. Однако позже цены могут ощутимо измениться.

Об этом рассказал в комментарии для РБК-Украина руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Как повлиял на цены новый урожай

Эксперт напомнил, что в августе некоторые овощи в Украине подешевели. Что стало "закономерным результатом активного поступления нового урожая".

Следовательно, осенью - этот фактор будет постепенно ослабевать.

"Часть продукции открытого грунта будет покидать рынок. А овощи длительного хранения - переходят в хранилища", - объяснил Гопка.

Что с ценой овощей "борщевого набора"

Исходя из данных портала "Минфин", по состоянию на середину сентября цены на продукты из так называемого "борщевого набора" являются следующими:

  • капуста белокочанная - 27,25 гривен за килограмм (цена за месяц выросла на 1,57%);
  • картофель - 14,70 гривен за килограмм (цена упала на 13,23%);
  • лук репчатый - 19,66 гривен за килограмм (он подешевел на 31,64%);
  • морковь - 19,77 гривен за килограмм (стоимость снизилась на 18,24%);
  • свекла - 15,10 гривен за килограмм (цена выросла на 1,30%).
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От чего будут зависеть цены на овощи дальше

По словам Гопки, далее цена этих овощей будет зависеть:

  • не только от урожая;
  • но и от того, "сколько продукции удастся сохранить без значительных потерь".

Он уточнил, что именно период хранения будет одним из ключевых факторов для формирования осенью и зимой стоимости:

  • капусты;
  • картофеля;
  • лука;
  • моркови;
  • свеклы.

Сколько стоят сейчас помидоры, перец и огурцы

Помидоры в сентябре, согласно информации портала Минфин, продают в среднем за 51,55 гривен за килограмм. Это - на 24,76% дешевле, чем в августе.

Цена на болгарский перец составляет 144,33 гривны за килограмм. За месяц овощ подешевел на 9,40%.

Между тем огурцы продают в среднем за 42,99 гривен за килограмм, что на 0,54% дороже, чем в августе.

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Какая ситуация с этими овощами может быть позже

"По помидорам, огурцам и перцу сезонное подорожание может быть более заметным", - констатировал Гопка.

Он объяснил, что "после завершения основного сезона открытого грунта" - предложение этих овощей будет сокращаться.

При этом часть спроса "будет закрывать тепличная продукция и импорт".

"Поэтому осенью эффект от нового урожая будет постепенно ослабевать. Но говорить об общем дефиците овощей - пока что оснований нет", - подытожил аналитик.

Напомним, ранее мы рассказывали о неожиданном скачке цен - какие фрукты и овощи подорожали в Украине больше всего.

Кроме того, мы объясняли, почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват.

Читайте также, возможен ли в Украине дефицит продуктов в целом.

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