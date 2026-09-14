Неочікуваний стрибок цін: які фрукти й овочі подорожчали найбільше

Минулого тижня ціни на овочі та фрукти в Україні змінювалися по-різному. Виросла вартість броколі, кропу та петрушки, водночас, кабачок і баклажан стали дешевшими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit .

Скільки коштують овочі

Серед овочів найбільше за тиждень змінилася ціна броколі - якщо раніше її продавали по 45-55 гривень за кг, то тепер ціна становить 65-85 гривень.

Також подорожчали:

буряк - з 10-12 до 14-16 гривень за кг;

- з 10-12 до 14-16 гривень за кг; ріпчаста цибуля - з 12-14 до 14-16 гривень;

- з 12-14 до 14-16 гривень; помідори - з 25-40 до 30-40 гривень;

- з 25-40 до 30-40 гривень; огірки - з 30-55 до 35-60 гривень;

- з 30-55 до 35-60 гривень; солодкий перець - з 28-60 до 33-60 гривень;

- з 28-60 до 33-60 гривень; кріп - з 145-155 до 175-185 гривень;

- з 145-155 до 175-185 гривень; петрушка - з 150-180 до 175-185 гривень.

Водночас деякі овочі стали дешевшими. Зокрема, пекінська капуста коштує 35-50 гривень за кг проти 48-55 тижнем раніше, кабачок - 30-35 гривень проти 33-37, а баклажан - 35-45 гривень проти 40-45.

Подешевшала й зелена цибуля - зі 175-185 до 95-105 гривень за кг.

Ціна картоплі за тиждень не змінилася - 11-13 гривень за кг. Білокачанна капуста коштує 18-22 гривні, морква - 12-15 гривень, цвітна капуста - 40-45 гривень, часник - 60-170 гривень за кг.

Ягоди різко подорожчали

Найпомітніші зміни відбулися у фруктово-ягідному сегменті. Садова полуниця за тиждень подорожчала зі 140-160 до 250-320 гривень за кг.

Ще суттєвіше змінилася ціна чорниці - зі 190-230 до 260-400 гривень за кг.

Також подорожчали:

персики - з 40-70 до 50-90 гривень за кг;

- з 40-70 до 50-90 гривень за кг; нектарини - з 70-100 до 90-130 гривень;

- з 70-100 до 90-130 гривень; малина - з 180-250 до 180-350 гривень;

- з 180-250 до 180-350 гривень; кавун - з 8-12 до 10-20 гривень.

При цьому слива подешевшала з 18-50 до 15-35 гривень за кг, а диня - з 25-30 до 20-35 гривень.

Які фрукти стали дешевшими

Для покупців є і хороша новина: яблука та груші почали дешевшати.

Яблука зараз продають по 16-35 гривень за кг проти 16-40 гривень тижнем раніше. Груші коштують 30-60 гривень, тоді як раніше їхній діапазон становив 45-70 гривень.

Серед імпортних фруктів подешевшав лимон - зі 100-120 до 70-95 гривень за кг.

Ціни на апельсини та банани залишилися без змін - відповідно 50-130 та 60-70 гривень за кг.

Виноград минулого тижня продавали по 50-140 гривень за кг проти 60-110 гривень раніше.

Що зараз найбільше купують

Попри різні зміни цін, найбільшим попитом серед учасників торгового майданчика минулого тижня користувалася картопля. Також активно закуповували інші овочі борщового набору.

Водночас найбільше оголошень про продаж припало на помідори. Їхня пропозиція продовжує зростати. Серед фруктів лідером залишаються яблука, хоча продавці пропонували їх дещо рідше, ніж тижнем раніше.