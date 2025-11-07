Єдиний угорський НПЗ може відмовитися від російської нафти

Єдиний угорський нафтопереробний завод Mol Nyrt. заявив, що може забезпечити більшість своїх потреб у нафті без поставок із Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Компанія Mol Nyrt., яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що трубопровід із Хорватії може стати реальною альтернативою постачанню нафти з Росії.
У разі зупинки або скорочення поставок через українську ділянку трубопроводу "Дружба" компанія здатна забезпечити свої потреби за допомогою Адріатичного маршруту.
"У разі значного скорочення поставок нафти трубопроводом "Дружба", Mol може збільшити використання Адріатичного трубопроводу і забезпечити близько 80% потреб своїх нафтопереробних заводів, хоча це призведе до вищих технічних ризиків і логістичних витрат", - йдеться у звіті компанії про фінансові результати.
Зазначається, що цю заяву НПЗ опублікував напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та премʼєр-міністра Угорщини Орбана 7 листопада.
Нагадаємо, зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом США Дональдом Трампом відбудеться у Вашингтоні сьогодні, 7 листопада.
Головним предметом обговорень може стати припинення купівлі російської нафти Будапештом.
Євросоюз та США намагаються змусити Угорщину припинити купувати російські енергоресурси. Угорський проросійський уряд у відповідь заявляє, що країна, мовляв, не може повністю відмовитися від російської нафти.
Нещодавно стало відомо, що Орбан планує пояснити Трампу, чому Будапешт повинен і надалі купувати нафту та газ з Росії.
Однак Трамп відмовив Орану звільнити Угорщину від санкцій проти російської нафти.
Також ЗМІ повідомляли, що прем'єр Угорщини готує "енергетичну угоду", щоб запропонувати її американському президенту у Вашингтоні.
Водночас американські сенатори напередодні зустрічі Трампа з Орбаном закликали Будапешт відмовитися від російських енергоносіїв.