Единственный венгерский НПЗ может отказаться от российской нефти

Фото: единственный венгерский НПЗ может отказаться от российской нефти (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Единственный венгерский нефтеперерабатывающий завод Mol Nyrt. заявил, что может обеспечить большинство своих потребностей в нефти без поставок из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Компания Mol Nyrt., эксплуатирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, заявила, что трубопровод из Хорватии может стать реальной альтернативой поставкам нефти из России.

В случае остановки или сокращения поставок через украинский участок трубопровода "Дружба" компания способна обеспечить свои потребности с помощью Адриатического маршрута.

"В случае значительного сокращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", Mol может увеличить использование Адриатического трубопровода и обеспечить около 80% потребностей своих нефтеперерабатывающих заводов, хотя это приведет к более высоким техническим рискам и логистическим затратам", - говорится в отчете компании о финансовых результатах.

Отмечается, что это заявление НПЗ опубликовал накануне встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Орбана 7 ноября.

 

Встреча Трампа и Орбана

Напомним, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом состоится в Вашингтоне сегодня, 7 ноября.

Главным предметом обсуждений может стать прекращение покупки российской нефти Будапештом.

Евросоюз и США пытаются заставить Венгрию прекратить покупать российские энергоресурсы. Венгерское пророссийское правительство в ответ заявляет, что страна, мол, не может полностью отказаться от российской нефти.

Недавно стало известно, что Орбан планирует объяснить Трампу, почему Будапешт должен и в дальнейшем покупать нефть и газ из России.

Однако Трамп отказал Орану освободить Венгрию от санкций против российской нефти.

Также СМИ сообщали, что премьер Венгрии готовит "энергетическую сделку", чтобы предложить ее американскому президенту в Вашингтоне.

В то же время американские сенаторы накануне встречи Трампа с Орбаном призвали Будапешт отказаться от российских энергоносителей.

