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Є загиблі та поранені: наслідки нічного російського обстрілу Запорізької області

Вівторок 27 серпня 2024 09:17
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Є загиблі та поранені: наслідки нічного російського обстрілу Запорізької області Фото: запорізські рятувальники (ілюстроване фото Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

В Запорізької області внаслідок нічної ворожої атаки є поранені та загиблі. Обстріл спричинив руйнування будинків та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Внаслідок російської атаки четверо громадян дістали поранення. Вони госпіталізовані. Серед них:

  • 86-річна жінка у важкому стані через опіки більше ніж 54% тіла.
  • чоловік 59 років у стані середньої тяжкості.
  • дві жінки - 30 та 56 років - з легкими травмами.

Федоров повідомив, що двоє людей чоловік та жінка - загинули.

Голова Запорізької ОВА уточнив, що ворог не припиняв атакувати Запоріжжя та область і потягом минулої доби. Росіяни вдарили 208 разів по 14 населених пунктах. Внаслідок цього 3 людини загинули, а 5 було поранено.

Нічна російська атака 27 серпня

Вночі в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Згодом у небо злетів російський МіГ-31К. Повітряні сили України також повідомляли про зліт кількох Ту-95МС. Приблизно о 02:13 вибухи пролунали в Запоріжжі.

Загроза російських ударів залишалася всю ніч, сирена лунала в низці областей декілька разів за ніч.

Відомо, що Росія вивела у Чорне море один морський носій ракет типу "Калібр".

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