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Есть погибшие и раненые: последствия ночных российских обстрелов Запорожской области

Вторник 27 августа 2024 09:17
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Есть погибшие и раненые: последствия ночных российских обстрелов Запорожской области Фото: запорожские спасатели (иллюстрированное фото Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Запорожской области в результате ночной вражеской атаки ранены и погибли. Обстрел вызвал разрушение домов и пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

В результате российской атаки четверо граждан получили ранения. Они госпитализированы. Среди них:

  • 86-летняя женщина в тяжелом состоянии из-за ожогов более 54% тела.
  • мужчина 59 лет в состоянии средней тяжести.
  • две женщины – 30 и 56 лет – с легкими травмами.

Федоров сообщил, что два человека - мужчина и женщина - погибли.

Глава Запорожской ОВА уточнил, что враг не прекращал атаковать Запорожье и область и в течение прошлых суток. Россияне ударили в 208 раз по 14 населенным пунктам. В результате 3 человека погибли, а 5 были ранены.

Ночная российская атака 27 августа

Ночью в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Впоследствии в небо взмыл российский МиГ-31К. Воздушные силы Украины также сообщали о взлете нескольких Ту-95МС. Приблизительно в 02:13 взрывы прогремели в Запорожье.

Угроза российских ударов оставалась всю ночь, сирена раздавалась в ряде областей несколько раз за ночь.

Известно, что Россия вывела в Черное море один морской носитель ракет типа "Калибр".

Россия совершила вторую массированную атаку по Украине за последнее время. Подробнее о новых ударах россиянчитайте в материале РБК-Украина.

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