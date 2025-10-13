Є три варіанти. Зеленський розповів, звідки будуть гроші на Tomahawk для України

Наразі є три варіанти фінансування постачання далекобійних ракет Tomahawk в Україну. Серед них і заморожені активи РФ.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

На запитання журналістів про джерела фінансування закупівлі Tomahawk, Зеленський розповів, що наразі є три варіанти.

"Один із варіантів - це натівська програма PURL. Через неї ми працюємо, працює НАТО. НАТО закуповує за свої гроші у США зброю різного характеру і потім передають нам те, що ми потребуємо", - зазначив президент.

Друге джерело фінансування, за словами Зеленського, це закупівля озброєння напряму через Mega deal.

"Друге - це історія просто напряму через Mega deal. Це велика історія, до неї ще треба дійти", - заявив український лідер.

Окрім того, президент України припустив, що гроші на закупівлю Tomahawk можна буде взяти з заморожених російських активів.

"Гарний варіант точно", - підкреслив він, але додав, що це питання "ще треба вирішити".