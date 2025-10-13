Есть три варианта. Зеленский рассказал, откуда будут деньги на Tomahawk для Украины

Сейчас есть три варианта финансирования поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину. Среди них и замороженные активы РФ.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас.

На вопрос журналистов об источниках финансирования закупки Tomahawk, Зеленский рассказал, что сейчас есть три варианта.

"Один из вариантов - это натовская программа PURL. Через нее мы работаем, работает НАТО. НАТО закупает за свои деньги у США оружие различного характера и затем передают нам то, в чем мы нуждаемся", - отметил президент.

Второй источник финансирования, по словам Зеленского, это закупка вооружения напрямую через Mega deal.

"Второй - это история просто напрямую через Mega deal. Это большая история, к ней еще надо дойти", - заявил украинский лидер.

Кроме того, президент Украины предположил, что деньги на закупку Tomahawk можно будет взять из замороженных российских активов.

"Хороший вариант точно", - подчеркнул он, но добавил, что этот вопрос "еще надо решить".