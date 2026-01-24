Є прогрес, але не по територіях: РБК-Україна зʼясувало деталі переговорів в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі завершились загалом з конструктивом, сказав співрозмовник видання.

Він звернув увагу, що це була перша реальна тристороння зустріч з росіянами та представниками США. Він уточнив, що вчора був перший раунд – радше як вступна частина. Сьогодні ж делегації зустрілись у розширеному складі, після чого вирішили розділитись на дві підгрупи: одна - політична, інша - військова.

"Фактично дві секції вели перемовини окремо. Сьогодні російські представники вели себе адекватно. Але це їхня усталена тактика переговорів: спочатку вони починають нахрапом, а вже на другому етапі все йде конструктивніше. Cьогодні розмова була вже інакша", - розповів співрозмовник.

Він уточнив, що по політичній секції значного прогресу досягнуто не було: Україна наполягає, що територіальне питання можна обговорювати, відштовхуючись щонайменше від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення Україною своїх військ з неокупованої частини Донецької області.

"Проте на військовій підгрупі сторонам вдалось просунутись. Обговорювались питання, чи потрібне розведення сил, як буде відбуватись моніторинг припинення бойових дій та припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.

За його словами, військова підгрупа домовилась за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати пропозиції сторін щодо подальшого припиненню вогню.

При цьому, за словами співрозмовника РБК-Україна, питання енергетичного перемир'я на зустрічі в Абу-Дабі не піднімалось. Сторони домовились - такими ж підгрупами - продовжити перемовини орієнтовно через тиждень.