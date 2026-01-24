Есть прогресс, но не по территориям: РБК-Украина выяснило детали переговоров в Абу-Даби

Во время переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби большего прогресса было достигнуто в обсуждении военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет.
Об этом РБК-Украина сообщил проинформирован источник, знакомый с деталями переговоров.
Переговоры в Абу-Даби завершились в целом с конструктивом, сказал собеседник издания.
Он обратил внимание, что это была первая реальная трехсторонняя встреча с россиянами и представителями США. Он уточнил, что вчера был первый раунд - скорее как вступительная часть. Сегодня же делегации встретились в расширенном составе, после чего решили разделиться на две подгруппы: одна - политическая, другая - военная.
"Фактически две секции вели переговоры отдельно. Сегодня российские представители вели себя адекватно. Но это их устоявшаяся тактика переговоров: сначала они начинают нахрапом, а уже на втором этапе все идет конструктивнее. Cегодня разговор был уже другой", - рассказал собеседник.
Он уточнил, что по политической секции значительного прогресса достигнуто не было: Украина настаивает, что территориальный вопрос можно обсуждать, отталкиваясь как минимум от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода Украиной своих войск из неоккупированной части Донецкой области.
"Однако на военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены", - уточнил источник.
По его словам, военная подгруппа договорилась за неделю - до следующей встречи, подготовить предложения сторон по дальнейшему прекращению огня.
При этом, по словам собеседника РБК-Украина, вопрос энергетического перемирия на встрече в Абу-Даби не поднимался. Стороны договорились - такими же подгруппами - продолжить переговоры ориентировочно через неделю.
В пятницу, 23 января, в Абу-Даби стартовали переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую сторону на переговорах возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Президент Владимир Зеленский отметил, что центральной темой встреч стал территориальный вопрос, в частности ситуация на Донбассе. В то же время в Кремле накануне переговоров заявили, что рассматривают вывод украинских войск с Донбасса как одно из ключевых условий.
Перед началом переговоров Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой. По результатам первого дня встреч министр обороны Рустем Умеров обнародовал отдельные подробности, а агентство Reuters сообщило, что стороны сосредоточили внимание прежде всего на территориальных вопросах, однако достичь компромисса не смогли.
Уже 24 января президент Украины заявил, что в Абу-Даби представители трех государств обсудили широкий перечень тем и охарактеризовал переговоры как конструктивные. По информации СМИ, в тот день состоялись не только трехсторонние встречи Украины, США и России, но и прямые двусторонние переговоры между украинской и российской делегациями.
