"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради

"Сьогодні Верховна Рада підтвердила, що може діяти в складних умовах і те, про що говорив раніше - цей парламент не раз демонстрував готовність приймати найскладніші рішення в найважчі часи", - зазначив народний депутат.

Водночас він визнав, що є певні "труднощі", і анонсував продовження роботи над ними.

"Але інтереси держави завжди були і залишаються на першому місці. Хочу подякувати кожному депутату за роботу. Рішення ухвалюються, готуємо більше форматів спільної роботи", - наголосив Арахамія.

Що передувало

РБК-Україна нещодавно писало, що "Слуга народу" більше не може стабільно забезпечувати 180 голосів усередині фракції, що загрожує ухваленню рішень в парламенті.

Серед причин - невдоволення нардепів тим, що вони мають голосувати за непопулярні рішення для бюджету, тоді як уряд ухвалює популістські ініціативи. Крім того, частина з них боїться голосувати після справ "про конверти".

Атмосферу всередині фракції погіршують також "міндічгейт", конфлікти навколо антикорупційних органів і внутрішні протиріччя.

Проблеми у Раді

Зазначимо, 15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що народним депутатам доведеться або працювати в Раді, або він готовий обговорити законодавчі зміни, які дозволять нардепам йти на фронт.