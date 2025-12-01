UA

Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"Є хороший шанс": Трамп заявив про можливість мирної угоди щодо України

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "хороший шанс" укласти угоду про мир в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Я думаю, є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду", - сказав Трамп, коли журналісти попросили його прокоментувати переговори про мир в Україні.

Він також наголосив, що хоче покласти край війні, в якій щомісяця гинуть десятки тисяч людей.

Крім того, Трамп підтвердив, що вже поговорив із держсекретарем США Марко Рубіо і спецпредставником Стівом Віткоффом після того, як вони провели зустріч з українською делегацією у Флориді.

"У них - усе добре", - підсумував він.

Що ще сказав Трамп

Зазначимо, що під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи є у нього якийсь дедлайн для глави Кремля Володимира Путіна, щоб той дав згоду на мирний план США. У відповідь він дав зрозуміти, що ніякого дедлайну немає.

Також Трамп відреагував на корупційний скандал в Україні. За його словами, наша країна має "складні проблеми". На запитання з уточненням, про що він говорить, президент США сказав, що проблеми пов'язані з корупцією "не є корисними".

Мирний план США

Нагадаємо, у неділю, 30 листопада, в Маямі відбулася чергова зустріч делегацій США та України, щоб доопрацювати мирний план Трампа.

За даними WSJ, переговори стосувалися можливих нових виборів в Україні, а також перспектив "обміну" територіями між РФ і Україною.

При цьому низка інших питань залишилися невирішеними. Серед них - гарантії безпеки для України, а також неясність, чи продовжить Кремль вимагати міжнародного визнання окупованих територій.

Водночас WSJ і CNN пишуть, що вже сьогодні, 1 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви для продовження переговорів.

Війна в Українімирний план СШАДональд ТрампСполучені Штати Америки