В України є складні проблеми: Трамп відреагував на корупційний скандал

Американський лідер Дональд Трамп назвав нещодавній корупційний скандал в Україні складною проблемою і додав, що це не приносить користь.

"У них проблеми з корупцією і це не допомагає. Чи заважає це мирним переговорам? Я говорив, що це триває вже три роки, так? Хіба я не говорив? Три роки говорив, тож був значно попереду всіх. Але думаю, що є хороший шанс домовитися". - заявив Трамп.

Як пише CNN, ці коментарі прозвучали за кілька днів після того, як ексглава Офісу президента Андрій Єрмак пішов у відставку після обшуків у його будинку.

"Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду", - додав глава Білого дому, маючи на увазі переговори української делегації в Маямі щодо миру в Україні.