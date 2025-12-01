ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В України є складні проблеми: Трамп відреагував на корупційний скандал

Понеділок 01 грудня 2025 00:36
UA EN RU
В України є складні проблеми: Трамп відреагував на корупційний скандал Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп назвав нещодавній корупційний скандал в Україні складною проблемою і додав, що це не приносить користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У них проблеми з корупцією і це не допомагає. Чи заважає це мирним переговорам? Я говорив, що це триває вже три роки, так? Хіба я не говорив? Три роки говорив, тож був значно попереду всіх. Але думаю, що є хороший шанс домовитися". - заявив Трамп.

Як пише CNN, ці коментарі прозвучали за кілька днів після того, як ексглава Офісу президента Андрій Єрмак пішов у відставку після обшуків у його будинку.

"Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду", - додав глава Білого дому, маючи на увазі переговори української делегації в Маямі щодо миру в Україні.

Корупційний скандал в Україні: операція "Мідас"

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ і САП розкрили операцію "Мідас" із викриття корупції в енергетиці. А саме йшлося про корупційну схему, яка передбачала відкати 10-15% з контрагентів "Енергоатому".

Серед підозрюваних опинилися, зокрема, вагомі політичні фігури і не тільки: бізнесмен і один зі співзасновників "Кварталу 95" Тимур Міндіч, уже колишній міністр юстиції Герман Галущенко і також екс-міністр енергетики Світлана Гринчук. У результаті обидва чиновники подали у відставку на тлі цього скандалу.

Також на так званих "плівках Міндіча" нібито було зафіксовано голос секретаря РНБО Рустема Умерова і ще кількох вагомих фігур, наприклад, Андрія Єрмака, який вже також пішов у відставку. Останній одразу ж після обшуків у будинку написав заяву про звільнення, що все одно викликало резонанс як в українських, так і в зарубіжних ЗМІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Корупція Тімур Міндіч Андрій Єрмак
Новини
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву