"Есть хороший шанс": Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть "хороший шанс" заключить сделку о мире в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Я думаю, есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку", - сказал Трамп, когда журналисты попросили его прокомментировать переговоры о мире в Украине.
Он также подчеркнул, что хочет положить войне, в которой каждый месяц гибнут десятки тысяч людей.
Кроме того, Трамп подтвердил, что уже поговорил с госсекретарем США Марко Рубио и спецпредставителем Стив Уиткофф после того, как они провели встречу с украинской делегацией во Флориде.
"У них - все хорошо", - подытожил он.
Отметим, что в ходе общения с прессой у Трампа спросили, есть ли у него какой-то дедлайн для главы Кремля Владимира Путина, чтобы тот дал согласие на мирный план США. В ответ он дал понять, что никакого дедлайна нет.
Также Трамп отреагировал на коррупционный скандал в Украине. По его словам, наша страна имеет "сложные проблемы". На вопрос с уточнением, о чем он говорит, президент США сказал, что проблемы связанные с коррупцией "не есть полезными".
Напомним, в воскресенье, 30 ноября, в Майами состоялась очередная встреча делегаций США и Украины, чтобы доработать мирный план Трампа.
По данным WSJ, переговоры касались возможных новых выборов в Украине, а также перспектив "обмена" территориями между РФ и Украиной.
При этом ряд других вопросов остались нерешенными. Среди них - гарантии безопасности для Украины, а также неясность, продолжит ли Кремль требовать международного признания оккупированных территорий.
В то же время WSJ и CNN пишут, что уже сегодня, 1 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву для продолжения переговоров.