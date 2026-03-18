Дзвонили з погрозами угорцям: СБУ з'ясувала, як РФ намагалася розсварити Київ та Будапешт

Росіяни використовують для проведення ІПСО технологію підміни номера через IP-телефонію. Вони телефонують представникам угорської національної спільноти з погрозами з нібито українських номерів.

"Під час розмов невідомі особи, представляючись нібито учасниками "націонал-патріотичних формувань" та навіть співробітниками правоохоронних органів нашої держави, вимагали від представників громади залишити територію України, погрожували фізичною розправою тощо", - йдеться у заяві.

Зазначається, що телефонні дзвінки здійснювалися з території країни-агресорки. Наразі СБУ працює над блокуванням ІПСО окупантів.

Нагадаємо, в ЄС розпочалася масштабна дезінформаційна кампанія країни-агресорки, мета якої - дискредитувати Україну через фейкові звинувачення в "енергетичному тероризмі".

Зокрема, російські ресурси поширюють маніпулятивні твердження, нібито Київ планує зупинити постачання енергоносіїв до ЄС.

Фейкові заяви РФ про "захоплення"

Нагадаємо, раніше росіяни заявили про нібито захоплення Глушківки у Харківській області. У Силах оборони спростували цю інформацію.