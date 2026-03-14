Брехня про газ та шантаж: Кремль розгортає масштабну кампанію проти України в Європі

У Європі розпочалася масштабна дезінформаційна кампанія, мета якої - дискредитувати Україну через фейкові звинувачення в "енергетичному тероризмі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Фейки про "шантаж" та блокування труб

Російські ресурси поширюють маніпулятивні твердження, нібито Київ планує зупинити постачання енергоносіїв до ЄС.

Зокрема, пропаганда просуває наративи про те, що ніби "енергетичний шантаж України загрожує європейцям", а нафтопровід "Дружба" та газові маршрути перебувають під загрозою перекриття з боку української влади.

У ЦПД наголошують, що ці заяви не мають жодного підтвердження.

"Мета Кремля - посіяти недовіру між Україною та європейськими партнерами, представити Київ як ненадійного союзника та послабити рівень міжнародної підтримки", - підкреслили у відомстві.

Реальна загроза для енергетики

Аналітики зазначають, що насправді саме РФ використовує ресурси як зброю та інструмент геополітичного тиску. Окрім інформаційних атак, ворог продовжує фізичне знищення інфраструктури.

"Саме Росія відмовляється завершувати війну і винна в обстрілах енергетичної інфраструктури, які впливають на країни Європи", - резюмували в ЦПД.