Звонили с угрозами венграм: СБУ выяснила, как РФ пыталась рассорить Киев и Будапешт

Служба безопасности Украины разоблачила новую информационно-психологическую спецоперацию спецслужб РФ. Она направлена на усиление напряжения между Киевом и Будапештом и дестабилизации ситуации на Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Россияне используют для проведения ИПСО технологию подмены номера через IP-телефонию. Они звонят представителям венгерского национального сообщества с угрозами с якобы украинских номеров.
"Во время разговоров неизвестные лица, представляясь якобы участниками "национал-патриотических формирований" и даже сотрудниками правоохранительных органов нашего государства, требовали от представителей общины покинуть территорию Украины, угрожали физической расправой и т.д.", - говорится в заявлении.
Отмечается, что телефонные звонки осуществлялись с территории страны-агрессора. Сейчас СБУ работает над блокировкой ИПСО оккупантов.
Напомним, в ЕС началась масштабная дезинформационная кампания страны-агрессора, цель которой - дискредитировать Украину через фейковые обвинения в "энергетическом терроризме".
В частности, российские ресурсы распространяют манипулятивные утверждения, якобы Киев планирует остановить поставки энергоносителей в ЕС.
