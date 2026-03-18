Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Звонили с угрозами венграм: СБУ выяснила, как РФ пыталась рассорить Киев и Будапешт

13:28 18.03.2026 Ср
2 мин
СБУ раскрыла новую спецоперацию РФ на Закарпатье
aimg Валерий Ульяненко
Фото: СБУ разоблачила очередную ИПСО окупантов (facebook com SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины разоблачила новую информационно-психологическую спецоперацию спецслужб РФ. Она направлена на усиление напряжения между Киевом и Будапештом и дестабилизации ситуации на Закарпатье.

Россияне используют для проведения ИПСО технологию подмены номера через IP-телефонию. Они звонят представителям венгерского национального сообщества с угрозами с якобы украинских номеров.

"Во время разговоров неизвестные лица, представляясь якобы участниками "национал-патриотических формирований" и даже сотрудниками правоохранительных органов нашего государства, требовали от представителей общины покинуть территорию Украины, угрожали физической расправой и т.д.", - говорится в заявлении.

Отмечается, что телефонные звонки осуществлялись с территории страны-агрессора. Сейчас СБУ работает над блокировкой ИПСО оккупантов.

Напомним, в ЕС началась масштабная дезинформационная кампания страны-агрессора, цель которой - дискредитировать Украину через фейковые обвинения в "энергетическом терроризме".

В частности, российские ресурсы распространяют манипулятивные утверждения, якобы Киев планирует остановить поставки энергоносителей в ЕС.

Фейковые заявления РФ о "захвате"

Напомним, ранее россияне заявили о якобы захвате Глушковки в Харьковской области. В Силах обороны опровергли эту информацию.

Кроме того, российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области - это тоже оказалось ложью.

Отметим, 25 февраля оккупанты заявили, что якобы захватили село Рождественка в Запорожской области. Однако эта информация не соответствует действительности, населенный пункт под контролем ВСУ и находится в глубине украинской обороны.

