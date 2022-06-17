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Зеленский и Джонсон снова прогулялись по столице и поговорили с защитниками Киева

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Киев, Пятница 17 июня 2022 21:06
Зеленский и Джонсон снова прогулялись по столице и поговорили с защитниками Киева Фото: Владимир Зеленский и Борис Джонсон (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прогулялись по Киеву во время необъявленного визита британского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

Отмечается, что лидеры стран прогулялись по Михайловской площади и посетили Свято-Михайловский Златоверхий монастырь в столице.

Кроме этого, Зеленский и Джонсон почтили память погибших героев Украины.

Также они побывали на выставке уничтоженной военной техники российских захватчиков.

Как сообщалось, 17 июня Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом.

Ермак рассказал, о чем говорили на встрече с премьер-министром Великобритании в Офисе президента.

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Владимир Зеленский Украина Великобритания Борис Джонсон
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