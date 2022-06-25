Джонсон хочет пригласить Зеленского в Британию: планирует аудиенцию с королевой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому визит в Великобританию в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times .

Отмечается, что команда Джонсона работает над один из планов по повышению его популярности. Его смысл заключается в том, чтобы предложить Зеленскому полноценный государственный визит в Британию, включая аудиенцию с королевой Елизаветой II.

Визит должен совпасть с участием в конференции Консервативной партии в Бирмингеме в октябре.

Источник издания на Даунинг-стрит сообщает, что CCHQ (штаб-квартира консервативной кампании) нравится эта идея.