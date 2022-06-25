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Джонсон хочет пригласить Зеленского в Британию: планирует аудиенцию с королевой

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Великобритания, Суббота 25 июня 2022 23:02
Джонсон хочет пригласить Зеленского в Британию: планирует аудиенцию с королевой Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому визит в Великобританию в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sunday Times.

Отмечается, что команда Джонсона работает над один из планов по повышению его популярности. Его смысл заключается в том, чтобы предложить Зеленскому полноценный государственный визит в Британию, включая аудиенцию с королевой Елизаветой II.

Визит должен совпасть с участием в конференции Консервативной партии в Бирмингеме в октябре.

Источник издания на Даунинг-стрит сообщает, что CCHQ (штаб-квартира консервативной кампании) нравится эта идея.

Напомним, Джонсон заявил, что мог бы уйти в отставку из-за поражение в поддержке Украины.

Кроме того, премьер-министр Британии дважды посещал Киев с начала полномасштабной войны России против Украины.

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Владимир Зеленский Борис Джонсон Великобритания Елизавета II
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