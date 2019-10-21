Джонсон настаивает на повторном голосовании о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет наставивать на повторном голосовании о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit) в понедельник, 21 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечается, после того как британские парламентарии попросили отсрочить сделку о Brexit 19 октября,

Brexit Глава британского правительства надеется, что парламент одобрит сделку, поскольку, по его словам, "лучшей сделки не может быть".

Также сообщалось, что дипломаты в Брюсселе готовы позволить правительству Британии отсрочить Brexit.

Член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что Великобритания намерена выйти из ЕС 31 октября.

Также РБК-Украина писало, что правительство Британии запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай Brexit без соглашения.