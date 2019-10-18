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Джонсон надеется, что парламент одобрит сделку о Brexit

Новости » В мире    18.10.2019 - 21:16
Джонсон надеется, что парламент одобрит сделку о Brexit
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

По его словам, лучшего результата по сделке не может быть

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надеется, что согласованная сделка относительно выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) будет одобрена британски парламентом 19 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Джонсон призвал членов парламента "собраться вместе", чтобы поддержать сделку по Brexit, которую Великобритания заключила с ЕС, настаивая на том, что "лучшего результата не может быть".

Также в комментарии журналистам он заявил, что надеется, что сделка пройдет в парламенте в субботу, 19 октября.

Напомним, ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил против нового соглашения по Brexit. По его словам, новое соглашение - "страшнее", чем то, которое было подписано предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.

Сделку также отказалась поддерживать Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии.

Отметим, для ратификации сделки по Brexit в парламенте, который состоит из 650 членов, Джонсону необходимо 320 голосов, но на данный момент он не имеет большинства.

Также РБК-Украина сообщало, что после того, как ЕС и Великобритания достигли сделки по Brexit, на границе Северной Ирландии собрались демонстранты. Они опасаются, что сделка может повлиять на многолетний мир в регине и привести к напряженности.

Стоит заметить, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе Великобритании в соответствии с новым соглашением, но также будут проводиться таможенные проверки некоторых товаров, проходящих через территорию Ирландии и единого рынка ЕС.

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