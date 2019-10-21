Джонсон наполягає на повторному голосуванні щодо Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон буде наставивать на повторному голосуванні про вихід країни зі складу Європейського союзу (Brexit) в понеділок, 21 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як зазначається, після того, як британські парламентарії попросили відкласти угоду про Brexit 19 жовтня,

Brexit Глава британського уряду сподівається, що парламент схвалить угоду, оскільки, за його словами, "кращої угоди не може бути".

Також повідомлялося, що дипломати в Брюсселі готові дозволити уряду Британії відстрочити Brexit.

Член кабінету міністрів, канцлер герцогства Ланкастерського Майкл Гоув заявив, що Великобританія має намір вийти з ЄС 31 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що уряд Британії запустило надзвичайний план дій під назвою Yellowhammer, розроблений на випадок Brexit без угоди.