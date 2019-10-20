Брюссель готов отсрочить Brexit, - Sunday Times

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Евросоюз готов предоставить Британии гибкую отсрочку

Дипломаты в Брюсселе готовы позволить правительству Британии отсрочить выход Соединенного Королевства из Европейского союза (Brexit) до февраля 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Sunday Times.

По данным газеты, в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить Британии гибкую отсрочку Brexit до февраля следующего года. Дипломаты хотят позволить британскому премьеру Борису Джонсону раньше вывести страну из ЕС, если ему удастся договориться с парламентом по соглашению о Brexit.

Отмечается, что при новой отсрочке Британия, в случае необходимости, сможет выйти из Евросоюза 1 или 15 числа каждого месяца вплоть до февраля 2020 года. При этом дипломаты не исключают, что главе британсього правительства не удастся договориться с депутатами, и придется проводить новый референдум о Brexit.

Кроме того, группа стран во главе с Германией не исключает, что британское правительство получит отсрочку Brexit до июня следующего года. В частности, такое предложение высказал один из лидеров немецкой партии ХДС Норберт Реттген.

Однако министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что Брюссель согласится отсрочить Brexit лишь на несколько недель, поскольку затягивание выхода отрицательно влияет на социально-экономическую ситуацию в Евросоюзе.

Ожидается, что окончательное решение об отсрочке выхода Британии из ЕС будет принято в ближайшие дни. Не исключено, что для принятия решения не придется собирать новый саммит.

Напомним, 19 октября парламент Британии поддержал законопроект, которым обязал премьер-министра страны Бориса Джонсона обратиться в Брюссель с просьбой об отсрочке Brexit.