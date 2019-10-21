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Джонсон настаивает на повторном голосовании о Brexit

Новости » В мире    21.10.2019 - 09:31
Джонсон настаивает на повторном голосовании о Brexit
Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Глава британского правительства хочет, чтобы парламентарии сказали "да" или "нет" соглашению

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет наставивать на повторном голосовании о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit) в понедельник, 21 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечается, после того как британские парламентарии попросили отсрочить сделку о Brexit 19 октября, британский премьер теперь хочет, чтобы депутаты в понедельник сказали "да" или "нет" соглашению. Решение о повторном голосовании должен принять спикер парламента Джон Беркоу.

Также сообщается, что Джонсон по закону был вынужден отправить письмо с просьбой к ЕС о новой отсрочке Brexit, но пока не подписал его.

Напомним, 17 октября Джонсон заключил новое соглашение с ЕС относительно Brexit, но оно пока не одобрено парламентом Великобритании. Глава британского правительства надеется, что парламент одобрит сделку, поскольку, по его словам, "лучшей сделки не может быть".

Также сообщалось, что дипломаты в Брюсселе готовы позволить правительству Британии отсрочить Brexit.

Член кабинета министров, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что Великобритания намерена выйти из ЕС 31 октября.

Также РБК-Украина писало, что правительство Британии запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай Brexit без соглашения.

Брюссель готов отсрочить Brexit, - Sunday Times В Лондоне заявили о готовности к Brexit 31 октября
Новости Украины BrexitБорис Джонсон
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