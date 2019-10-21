Джонсон наполягає на повторному голосуванні щодо Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Глава британського уряду хоче, щоб парламентарії сказали "так" або "ні" угоді

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон буде наставивать на повторному голосуванні про вихід країни зі складу Європейського союзу (Brexit) в понеділок, 21 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як зазначається, після того, як британські парламентарії попросили відкласти угоду про Brexit 19 жовтня, британський прем'єр тепер хоче, щоб депутати в понеділок сказали "так" або "ні" угоді. Рішення про повторне голосування повинен прийняти спікер парламенту Джон Беркоу.

Також повідомляється, що Джонсон за законом був змушений відправити листа з проханням до ЄС про нову відстрочку Brexit, але поки не підписав його.

Нагадаємо, 17 жовтня Джонсон уклав нову угоду з ЄС щодо Brexit , але вона поки не схвалена парламентом Великобританії. Глава британського уряду сподівається, що парламент схвалить угоду, оскільки, за його словами, "кращої угоди не може бути".

Також повідомлялося, що дипломати в Брюсселі готові дозволити уряду Британії відстрочити Brexit.

Член кабінету міністрів, канцлер герцогства Ланкастерського Майкл Гоув заявив, що Великобританія має намір вийти з ЄС 31 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що уряд Британії запустило надзвичайний план дій під назвою Yellowhammer, розроблений на випадок Brexit без угоди.